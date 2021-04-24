Miray Daner, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Miray Daner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi.

Yeni görüntüsüyle mest etti

Son olarak BluTV’de yayınlanan ‘Saygı’ dizisinde Helen karakterini canlandıran Miray Daner, bir süredir beslenmesine ve spora önem veriyor. Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan 22 yaşındaki oyuncu, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni halini yayınladı. Genç oyuncunun formda görünümü yaklaşık 150 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Miray Daner’in yeni hali…