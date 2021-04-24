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Miray Daner, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Saygı dizisinin Helen'i Miray Daner, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu. Güzel oyuncu, formda görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:47
Miray Daner, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu
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Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Miray Daner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi.

Yeni görüntüsüyle mest etti

Son olarak BluTV’de yayınlanan ‘Saygı’ dizisinde Helen karakterini canlandıran Miray Daner, bir süredir beslenmesine ve spora önem veriyor. Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan 22 yaşındaki oyuncu, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni halini yayınladı. Genç oyuncunun formda görünümü yaklaşık 150 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Miray Daner’in yeni hali…




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
Miray DanerSaygı
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