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Mine Tugay takipçisinden gelen yorumu ti'ye aldı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Mine Tugay, bir paylaşımına takipçisinden gelen yorumu ti'ye alarak herkesi güldürdü.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:09
Mine Tugay takipçisinden gelen yorumu ti'ye aldı!
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Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderisine yorum yapan takipçisine komik bir cevap verdi.

Instagram'da 3.3milyon takipçisi olan Tugay, son olarak "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notuyla paylaştığı pozu çok sayıda beğeni alırken fit vücuduyla da övgü topladı. Kızıl saçları ile birçok kişiyi kendisine hayran bırakan Tugay saçları ile ilgili gelen “Bir ara saçları reflü mü yapsan" yoruma "Yok aslında tiroid düşünuyorum ama üç renk fazla mı olur diye karar veremıyorum" cevabını vererek tiye aldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugayİnstagram
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