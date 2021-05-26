Mine Tugay sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve oldukça iddialı fotoğraflar paylaşan Mine Tugay, bir kez daha sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Tugay, son paylaştığı fotoğrafla günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sürekli spor yapan ve formunu koruyan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Mine Tugay paylaşımlarıyla takipçilerini büyülerken, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte Mine Tugay'ın takipçilerine sunduğu son fotoğraf...