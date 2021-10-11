Mine Tugay cesur bikinili pozuyla yaza veda etti

Son olarak Hükümsüz adlı dizide rol alan Mine Tugay, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Güzel oyuncu kariyerinde Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol aldı. 43 yaşındaki güzel oyuncu bir süredir tatilden paylaşımlarına devam ediyordu.

Yazın son günlerini Çanakkale’nin Assos bölgesinde geçiren güzel oyuncu Ekim ayı gelmesine rağmen denize girmeyi ihmal etmedi. Ekim ayında denize veda eden Mine Tugay, fit görünümü ve cesur pozuyla gündem oldu. 43 yaşındaki güzel oyuncunun bikinili veda pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.