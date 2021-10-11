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Mine Tugay cesur bikinili pozuyla yaza veda etti

Güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Son dönemde ekranlardan uzak kalan Tugay, uzun süredir tatilin keyfini çıkarıyordu. 43 yaşındaki güzel oyuncu cesur bikinisiyle yaza veda pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 13:47
Mine Tugay cesur bikinili pozuyla yaza veda etti
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Son olarak Hükümsüz adlı dizide rol alan Mine Tugay, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Güzel oyuncu kariyerinde Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol aldı. 43 yaşındaki güzel oyuncu bir süredir tatilden paylaşımlarına devam ediyordu.

Yazın son günlerini Çanakkale’nin Assos bölgesinde geçiren güzel oyuncu Ekim ayı gelmesine rağmen denize girmeyi ihmal etmedi. Ekim ayında denize veda eden Mine Tugay, fit görünümü ve cesur pozuyla gündem oldu. 43 yaşındaki güzel oyuncunun bikinili veda pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.


Son Güncelleme: 11.10.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
TatilMine Tugay
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