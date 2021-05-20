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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer 2.5 sene sonra şom karar aldı

Mina Başaran, 2018 senesinde Murat Gezer ile düğününden 34 gün önce uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Murat Gezer, acı kaybının ardından uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Gezer, ünlü koleksiyoner Hakan-Banu Çarmıklı çiftinin kızı Nazlı Çarmıklı ile dünya evine giriyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:15
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer 2.5 sene sonra şom karar aldı
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Mina Başaran, 2018 senesinde bekarlığa veda partisi için Dubai’ye gitmişti. Dubai dönüşü gerçekleşen uçak kazasında Murat Gezer’in nişanlısı Mina Başaran hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp ile sarsılan Murat Gezer uzun yasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlenme kararı verdi.

Murat Gezer ve Nazlı Çarmıklı 4 Haziran tarihinde dünya evine girecek. Pandemi koşulalrından dolayı sade bir nikah töreni yapılacağı ve törenin yalıda gerçekleşeceği öğrenildi. Gelin Nazlı Çarmıklı, nikaha sayılı günler kala müstakbel kayınvalidesi Sehver Gezer ile mutluluk pozu verdi.

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren jet, 11 Mart 2018'de İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
MinaBaşaranMuratGezerMagazin
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