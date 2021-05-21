Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Silvestre ile çalışmak istediğini belirtmişti. Bunu gören Miguel Angel Silvestre sessiz kalmadı ve cevabını verdi. Sosyal medya üzerinden ‘’Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmak isterim’’ notu ile paylaşım yaptı. Kerem Bursin hayranları bunu görmesi üzerine ‘Aman Kerem Bursin’ duymasın yorumları yapıldı. Hande’den henüz bir açıklama gelmedi. Kerem Bursin ile aşk iddiaları devam ederken yapılacak açıklamalar merak konusu oldu.