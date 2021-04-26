Metin Şentürk gözleri neden kör oldu? Metin Şentürk kaç senedir görmüyor?

Yeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıkan Metin Şentürk katıldığı bir programda gözlerinin göremeyişine sebep olan o kötü kazayı şu ifadelerle anlattı:

"Annem kalbimde bir elmastır"

Annesinin hayatındaki yerin asıl mimarı olduğu söyleyen Şentürk bugün oturduğu evin üstünde dahi annesini adının yazdığın söyledi. Şentürk ,“Kalbimde bir elmastır ”diye konuştu.

Küçükken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Metin Şentürk bu olayı ayırtılılarıyla anlattı

Kabalalık yedi çocuklu bir ailenin fertlerinden olan Şentürk o gün evlerinde boya yapıldığını ve kendisinin bebekken uyuyuduğu için beşikle masanın üzerine bırakıldığını söyledi. Ardında sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım"

"8 yıl yatılı okulda okudum"

Şentürk, yaşadığı bu sürecin ardındansa okula gitmeyi çok sevmesini rağmen annesini kendisini bir yatılı okula bırakmasına çok gücendiğini vurguladı. Bu olay Şentürk, için hayatının en mutsuz anıları arasında yer aldığını dile getirdi. Bunun yanı sıra Şentürk, o zamanlar okula alışma evresinde dahi zorluklar yaşadığını telefonla iletişim sağlamanın bile dönemin şartlarında yasak olduğunu ifade etti.