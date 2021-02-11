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Meryem Uzerli’nin kızının babası ve sevgilisi kim?

Yeni anne olan Meryem Uzerli ikinci kez anne olarak gündemden düşmüyor. 7 yaşında bir kız çocuğuna sahip olan güzel oyuncu ikinci kez anne oldu. Kızlarının ismini Lara ve Lily Koi koyan Meryem Uzerli ikinci kızının babasının kim olduğu merak ediliyor. Konu ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan güzel oyuncunun kızının babası kim?

11 Şubat 2021 Perşembe 16:46
Meryem Uzerli’nin kızının babası ve sevgilisi kim?
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri ile karşımıza çıkan ve Türkiye gündemine güzelliği ile bomba gibi oturan oyuncu ikinci kez anne oldu. Anne olmanın heyecanını kızları ile fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan güzel oyuncu bebeğinin babası oldukça merak ediliyor.

Konu ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan güzel anne Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında Lara adında kız çocuğu var. İkinci bebeğinin dünyaya gelmesi ile Lily Koi ismini veren Meryem Uzerli babasının kim olduğu bilinmiyor.

Yurt dışında yaşayan Uzerli sevgilisinin Amerikalı olduğu biliniyor. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu bol bol fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaştığı fotoğrafların altında sevenlerinin bebeğin babası kim yorumları yer alıyor. İki hesap kullanan güzel oyuncu MuPortraint adlı hesabında paylaştığı fotoğraf sonrasında ünlü oyuncu babanın kim olduğu ile alakalı ipucu verdi. 

Erkek arkadaşını tıraş ederken çekilen fotoğraf sonrası yorumlara boğulan görüntü için hiçbir şekilde açıklama yapmayan Uzerli gülücük koyarak cevap verdi.  Fotoğrafın hızla yayılmasının ardından hesabını kapatan oyuncu akıllarda soru işareti bıraktı.



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliBebekBabaAnne
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