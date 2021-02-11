Meryem Uzerli’nin kızının babası ve sevgilisi kim?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri ile karşımıza çıkan ve Türkiye gündemine güzelliği ile bomba gibi oturan oyuncu ikinci kez anne oldu. Anne olmanın heyecanını kızları ile fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan güzel oyuncu bebeğinin babası oldukça merak ediliyor.



Konu ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan güzel anne Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında Lara adında kız çocuğu var. İkinci bebeğinin dünyaya gelmesi ile Lily Koi ismini veren Meryem Uzerli babasının kim olduğu bilinmiyor.





Yurt dışında yaşayan Uzerli sevgilisinin Amerikalı olduğu biliniyor. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu bol bol fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaştığı fotoğrafların altında sevenlerinin bebeğin babası kim yorumları yer alıyor. İki hesap kullanan güzel oyuncu MuPortraint adlı hesabında paylaştığı fotoğraf sonrasında ünlü oyuncu babanın kim olduğu ile alakalı ipucu verdi.



Erkek arkadaşını tıraş ederken çekilen fotoğraf sonrası yorumlara boğulan görüntü için hiçbir şekilde açıklama yapmayan Uzerli gülücük koyarak cevap verdi. Fotoğrafın hızla yayılmasının ardından hesabını kapatan oyuncu akıllarda soru işareti bıraktı.



