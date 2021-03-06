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Meryem Uzerli'nin doğum sonrası zayıflama sırrı

2021’in Ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Meryem Uzerli 2 ay içinde hamilelik kiloları verdi. Birçok kadın için vermesi zor olan bu kiloları Uzerli’nin nasıl verdiği açığa çıktı. İşte Meryem Uzerli’nin zayıflama sırları…

06 Mart 2021 Cumartesi 19:49
Meryem Uzerli'nin doğum sonrası zayıflama sırrı
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Sosyal medya üzerinden mayoları fotoğraflarını paylaşan Meryem Uzerli verdiği kilolarla ve fit görüntüsüyle herkesin dikkatini çekti. Fotoğraflarda gayet sağlıklı görünen Uzerli’nin doğum sonrası sürecide iyi gidiyor. 

 

Hiç doğum yapmamış gibi fit 

 

Sosyal medya üzerinden güzel sanatçının hayranları fotoğrafın altına birçok yorum attı. Kısa sürede doğum kilolarını nasıl verdiğini soran ve hiç doğum yapmamış gibi göründüğünü söyleyen birçok yorum göze çarpıyor.

 

Meryem Uzerli’nin zayıflama sırları

37 yaşında olan Uzerli, 2 doğum yaptı. 2 çocuğunu da sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren güzel oyuncu zayıflama yöntemini anlattı. İşte o liste:

  • Doğum sonrası süreçte günde 3 litre su içti.
  • Her sabah ve akşam egzersiz yaptı.
  • Abur cubur’dan uzak durarak akşam yemeklerinde salata ile beslendi. 
  • Titreşimli olan zayıflama aletlerini düzenli olarak kullandı.
  • Doğal bitki çaylarını içmeyi ihmal etmedi.

Bütün bunları uygulayan güzel sadece 2 ay içinde eski formuna dönmeyi başardı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliZayıflama
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