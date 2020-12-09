Meryem Uzerli'den hamilelik pozu

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren Meryem Uzerli, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Daha önce eski sevgilisi Can Ateş’ten bir kızı olan Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı.

37 yaşındaki oyuncu, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Uzerli’nin kareleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Meryem Uzerli 2014 yılında kızı Lara’yı dünyaya getirmişti. Uzerli, muhabirlerin sorusu üzerine kızının babasıyla hiçbir bağlantısı kalmadığını dile getirmişti.

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli uzun süredir Berlin’de bir kafe işletiyor.