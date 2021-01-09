Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu! Merakla beklenen bebeğinin ismini ise sosyal medyadan paylaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını duyuran hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile çok sevilen güzel oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Doğumundan önce paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olan ve hamileliği çok yakıştırılan güzel oyuncunun paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. İkinci kez anne olan güzel oyuncunun bebeğinin adının ne olacağı merak ediliyordu. Doğum sonrasında sosyal medyadan bebeğinin adını açıklayan güzel oyuncu bebeğinin adının Lily Koi koyduğunu açıkladı.

Doğum sonrasında bebeği ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu Meryem Uzerli yaptığı paylaşımının altına bebeğinin ailelerine katıldıklarına çok mutlu olduklarını yazdı. Uzerli’nin paylaşımına binlerce beğeni gelirken takipçileri ünlü oyuncuyu tebrik etti. Çok sayıda tebrik mesajı geldi.

