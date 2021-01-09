Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu!

Hamileliği ile merak edilen oyuncu Meryem Uzerli ikinci defa annelik sevinci yaşadı. Lily Koi adını verdiği bebeğini kucağına alan Uzerli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda; ‘Lara Jemima, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz’ açıklamalarında bulundu.

Meryem Uzerli’nin paylaşımları sonrasında hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan Uzerli, Can Ateş ile olan ilişkisi sonucunda ikinci bebeğini kucağına aldı. Jara Jemima’ya kardeş geldi açıklamaları ile dikkat çeken Uzerli’ye pek çok ünlü isimden tebrik mesajları da atıldı.