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Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu!

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli paylaşımları ile merak ediliyor. Yaptığı paylaşımlar sonrasında hayranları başta olmak üzere pek çok ünlü isimden tebrik mesajları alan Uzerli'nin paylaşımları merak ediliyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:06
Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu!
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Hamileliği ile merak edilen oyuncu Meryem Uzerli ikinci defa annelik sevinci yaşadı. Lily Koi adını verdiği bebeğini kucağına alan Uzerli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda; ‘Lara Jemima, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz’ açıklamalarında bulundu.

Meryem Uzerli’nin paylaşımları sonrasında hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan Uzerli, Can Ateş ile olan ilişkisi sonucunda ikinci bebeğini kucağına aldı. Jara Jemima’ya kardeş geldi açıklamaları ile dikkat çeken Uzerli’ye pek çok ünlü isimden tebrik mesajları da atıldı.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliİkinciAnnelik
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