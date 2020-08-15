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Meryem Uzerli göğüs dekolteli paylaşımları ile sanal alemi salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle kendini tanıtan güzel oyuncu Meryem Uzerli sosyal medyada göğüs dekolteli paylaşımları ile sanal alemi salladı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:24
Meryem Uzerli göğüs dekolteli paylaşımları ile sanal alemi salladı
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37 yaşını kutlayan güzel oyuncu Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteri ile tanınmıştı.

Başarılı oyuncu daha sonratükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin'e dönmüştü.

Zaman Zaman farklı projeler ile izleyicilerin karşısına çıkan Uzerli sosyal medya paylaşımları ile de gündem olmayı başarıyor.


Sanal alemde 6 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu Meryem Üzerli bu sefer derin göğüs dekolteki paylaşımları ile sanal alem salladı.

İşte Üzerli'nin hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni alan o cesur pozları

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 00:24
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliHürrem Sultan
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