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Meryem Uzerli Bebeğiyle ilk fotoğraf paylaşımı

Meryem Uzerli'nin kaç çocuğu var? Meryem Uzerli'nin yeni dünyaya getirdiği bebeğinin adı ne? Yeni doğum yapan Meryem Uzerli İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine yeni bebeğinin resmini paylaştı. Seveneleri Meryem Uzerli'nin ikinci bebeğinin Resmini merakla araştırıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:10
Meryem Uzerli Bebeğiyle ilk fotoğraf paylaşımı
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Meryem Uzerli İkinci Çocuğunu Dünyaya Getirdi! Yeni Doğan Bebeğiyle İlk Fotoğrafını Paylaştı!

Pek çok başarılı roller gerçekleştiren Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i olarak bilinen Meryem UZerli ikinci çocuğuna 5 aylık hamileyken sevenlerine tekrardan anne olacağının haberini vermişti. Güzelliğiyle herkesin ilgisini çeken Uzerli geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini de dünyaya getirdi.

Sevgilisi Can Ateş’ten dünyaya getirdiği kız çocuğu Lara’nın ardından ikinci defa anne olma mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, yeni doğan bebeğiyle İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine bebeğini gösterdi.

Doğumun ardından çekilen fotoğrafları paylaşan Uzerli, ‘En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı. Meryem Uzerli’nin paylaşımına çok kısa bir zamanda pek çok yorum ve beğeni atıldı.

İşte Meryem Uzerli'nin bebeğini dünyaya getiriri getirmez yaptığı paylaşım

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Yeni BebeğiHürrem Sultan
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