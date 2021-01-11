Meryem Uzerli Bebeğiyle ilk fotoğraf paylaşımı

Meryem Uzerli İkinci Çocuğunu Dünyaya Getirdi! Yeni Doğan Bebeğiyle İlk Fotoğrafını Paylaştı!

Pek çok başarılı roller gerçekleştiren Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i olarak bilinen Meryem UZerli ikinci çocuğuna 5 aylık hamileyken sevenlerine tekrardan anne olacağının haberini vermişti. Güzelliğiyle herkesin ilgisini çeken Uzerli geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini de dünyaya getirdi.

Sevgilisi Can Ateş’ten dünyaya getirdiği kız çocuğu Lara’nın ardından ikinci defa anne olma mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, yeni doğan bebeğiyle İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine bebeğini gösterdi.

Doğumun ardından çekilen fotoğrafları paylaşan Uzerli, ‘En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı. Meryem Uzerli’nin paylaşımına çok kısa bir zamanda pek çok yorum ve beğeni atıldı.

İşte Meryem Uzerli'nin bebeğini dünyaya getiriri getirmez yaptığı paylaşım