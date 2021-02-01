Meryem Uzerli 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara ile fotoğraflarını paylaştı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli 20 gün önce ikinci kez anne oldu. Bir süredir Almanya’da yaşayan güzel oyuncu 20 günlük kızı ile poz verdi. Uzerli, kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Uzerli, paylaşımında küçük kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı.

Meryem Uzerli’nin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Urban Ruhts çekerken, fotoğraf çekiminde güzel oyuncunun ilk evliliği Can Ateş’ten olan kızıda yer aldı. Uzerli’nin çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Uzerli’nin fotoğraflarına kısa süre içerinde binlerce beğeni ve yorum geldi.