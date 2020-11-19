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Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu

Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı. Meryem Can’ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü fenomen söz konusu videoyla ilgili bir açıklama yayınladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 16:01
Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
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Yotube fenomeni Meryem Can’ın son videosu olay yarattı. Ünlü Youtube fenomenin son videosunda çıplak görüntüsü yer aldı. 2014 yılında Youtube üzerinden video yayınlamaya başlayan ve büyük bir kitleye ulaştı. Ünlü fenomen son olarak “Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek” adlı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda ünlü fenomenin çıplak görüntüsü yer aldı. Sosyal medyada gündem olan konu üzerine Meryem Can Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.


Yayınladığı videoda telefonunun bilgisayara bağlayan fenomenin telefonundaki +18 görüntüler ekranda gözüktü. Söz konusu görsel sosyal medyada gündem olurken, Meryem Can videoyu kaldırdı. Meryem Can gündem olan konu üzerine açıklamalarda bulundu. Ünlü fenomen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

meryem can +18

“Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor. Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Fark ettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Ben de maalesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra fark ettim. Hızlıca o kısmı blurlamaya çalıştık fakat işlem gereğinden fazla uzun sürünce videoyu şimdilik kaldırdım”



Son Güncelleme: 19.11.2020 16:09
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VideoYouTube
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