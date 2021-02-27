Merve Özbey doğum yaptı mı? Merve Özbey bebeğinin adını ne koydu?

Ünlü sanatçı Merve Özbey şubat ayında Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Çift uzun süreli ilişkilerinin ardından evlenme kararı aldı. Kısa sürede hamile kalan Merve Özbey, 700 kişinin bulunduğu muhteşem bir düğün yapmıştı. Kızı olacağını paylaşan Merve Özbey, sezaryen doğum yaptığı öğrenildi. Acıbadem Hastanesi’nde doğum yapan güzel sanatçı kızının ismini sevenleri ile paylaştı.

Kızının ismi Elif Özüm!

Kenan Özbey ve Merve Özbey çifti kız çocuklarının ismini ‘Elif Özüm’ koyacağını açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan çift kısa sürede hastaneden taburcu olacak.