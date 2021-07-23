Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko ve oğlu ile birlikte tatilde

Bu yılın başında birlikte olduklarını açıklayan oyuncu Merve Oflaz ve iş insanı Allan Hakko dün Çeşme’de görüntülendi. İkilinin yanında Allan Hakko’nun Azer Polat ile evliliğinde dünyaya gelen oğlu Benjamin’de yer aldı.

Merve Oflaz sevgilisinin oğluyla tanışmış oldu. Üçlü önceki gün Çeşme’de denize girerken görüntülendi. Allan Hakko ve oğlunun suda şakalaşmasına Merve Oflaz da dahil oldu. Güzel oyuncu Merve Oflaz fit görünümü ile dikkatleri çekti.