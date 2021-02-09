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Merve Oflaz-Allan Hakko çiftinden aşk dolu paylaşım

Oyuncu Merve Oflaz ve Allan Hakko çiftinden yeni bir poz geldi. Bir süredir birlikte olan çift, tatil için Uludağ’a gitti. Uludağ’dan fotoğraf paylaşan çift, yoğun ilgi gördü.

09 Şubat 2021 Salı 17:42
Merve Oflaz-Allan Hakko çiftinden aşk dolu paylaşım
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Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, aşklarını yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kayak yapmak için Uludağ’a giden çift, yaptıkları paylaşımla mutluluklarını gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Uludağ’da olduklarını duyuran Merve Oflaz, erkek arkadaşı Allan Hakko ile de fotoğraf paylaştı. Oflaz’ın paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi. İşte Merve Oflaz ve Allan Hakko çiftinin pozu...



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:42
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Anahtar Kelimeler:
Merve OflazAllan HakkoUludağ
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