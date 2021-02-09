Merve Oflaz-Allan Hakko çiftinden aşk dolu paylaşım

veaşkı tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, aşklarını yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kayak yapmak için’a giden çift, yaptıkları paylaşımla mutluluklarını gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Uludağ’da olduklarını duyuran Merve Oflaz, erkek arkadaşı Allan Hakko ile de fotoğraf paylaştı. Oflaz’ın paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi. İşte Merve Oflaz ve Allan Hakko çiftinin pozu...