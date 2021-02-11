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Merve Dizdar'dan gelen yorumlara haklı isyan!

Merve Dizdar'dan 'O kaşlarını aldır be Gülben' yorumlarına isyan etti. Ünlü oyuncu bu konuda gelen yorumlara jet yanıt

11 Şubat 2021 Perşembe 22:53
Merve Dizdar'dan gelen yorumlara haklı isyan!
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Son dönemlerde bir dizide oynadığı ve hayat verdiği Gülben karakteri ile kendine haran bırakan dikkatleri üzerine çeken oyuncu Merve Dizdar katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programındaki görüntüsü ile sosyal medyada gündem olmuştu. Doğal hali ile hep gördüğümüz her zaman doğallıktan yana olduğunu bildiğimiz Merve Dizdar'ın ağır makyajlı hali oldukça ses getirmiş ve sosyal medya adeta yıkılmıştı. Oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar veren Merve Dizdar kendisine sosyal medyada yapılan 'O kaşlarını aldır be Gülben" yorumlarına ve kendisine yapılan müdahalelere karşı ‘Görüyorum kaşlarımı, dişlerimi. Bunu yapmasınlar. Her rolü inci gibi dişle oynayamam’ sözleriyle haklı isyanını dile getirdi.

Çocukluk Yıllarında başlayan oyunculuk kararı

Öte yandan oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyleyen Merve Dizdar bir çok şey denediğini ancak oyunculukta kendini bulduğunu rol yapmanın hoşuna gittiğini anlattı. Hentbol, basketbol, çocuk korosu denediğinden bahseden Dizdar Tiyatroya gidince 'Tamam' dediğini ve rol yapmaktan hoşlandığını anlattı.

GÖRÜNTÜMDEN MEMNUNUM

Programda kendisine yöneltilen ‘Sosyal medyadan hiç linçe uğradın mı?’ sorusuna da cevap veren Dizdar dişlerini yaptırsana yorumlarına dişlerini farkında olduğunu dişlerini çürük olmadığını kendisinin memnun olduğunu  dile getirdi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Merve DizdarIsyan
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