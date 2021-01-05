Merve Dizdar yine sosyal medyaya damga vurdu! Mütevazı evi herkesin dilinde

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansıyla dikkatleri çeken ve şuan rol aldığı dizisi ‘Masumlar Apartmanı’ ile yükselen isimlerinden biri olan sosyal medyaya damga vuran başarılı oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

Doğallığı, oyunculuğu ve paylaşımları ile kendine hayran bırakan Dizdar'ın özel hayatı da sık sık merak ediliyor.

Eltilerin Savaşı filmiyle gönüllere taht kurmayı başaran ve son dönemdeki dizisi ile adeta sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında evlendi.

Birbirlerine çok yakıştırılan ve evlilikleri ile de dikkatleri çeken çift son olarak evlerinden yaptıkları paylaşım ile gündem oldu. Dizar'ın paylaştığı ve mütevazı olan evini görenler, "Hasret kalmışız böyle sadeliklere..." dedi.

Son paylaşımına binlerce beğeni ve mesaj gelen ünlü oyuncu kendine bir kez daha hayran bırakmayı başardı.

