Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi

Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında evlenen ve bir süre evli kaldıktan sonra ayrılan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun adı boşandıktan bir kaç gün sonra yine kendisi gibi oyuncu olan Merve Çağıran ile anılmaya başladı.

İkilinin aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düşerken dizi setinde başlayan aşkları gün yüzüne çıkınca oyuncu Merve Çağıran, yuva yıkan kadın olarak lanse edilmiş ve bir çok eleştiriye maruz kalmıştı.

Birlikteliğinden çok mutlu olduğunu ve yuva yıkan bir kadın olmadığını her fırsatta söyleyen yeni yılda sevgilisi İsmail Hacıoğlu için bir paylaşım yaptı ve aşkını bir kaç sözle haykırdı. Paylaşımın altına '2020'nin tek tatlı belası' diye not düştüğü İsmail Hacıoğlu'ndan paylaşım için yanıt gecikmedi ve Merve Çağıran'ın paylaşımının altına "2021'de de iddialıyım" cevabını yazdı.