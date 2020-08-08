Merve Boluğur’un sevgilisi Burak Dayı kimdir?

Murat Dalkılıç ile biten evliliğinin ardından büyük sıkıntılar yaşayan Merve Boluğur, eski eşinin Hande Erçel ile ilişkisinin bitmesinin ardından yeni sevgilisi ile ekranlarda boy gösterdi. Sevgilisi ile sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan Merve Boluğur, mutluluğunu takipçileri ile birlikte yaşadı.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ilişkisinin bitmesinin hemen ardından sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, mutlu haliyle takipçilerinin beğenisini topladı. Sevgilisi ile fotoğrafını gerçek yorumuyla paylaşan güzel oyuncu, bu fotoğrafı eski eşi Murat Dalkılıç’ın ayrılık haberlerinden hemen sonra sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin geçmişte Merve Boluğur’un hayranı olduğu ortaya çıktı. Boluğur’un tüm fotoğraflarına yorum yapan oyuncunun yeni sevgilisinin Burak Dayı isimli sanat direktörü olduğu öğrenildi.

Burak Dayı’nın Merve Boluğur ile sevgili olmadan önceki fotoğraf yorumları ise şu şekilde:

“Dünyanın en güzel kitap ayracı”

“Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri.”

“Gözlerin (bakışların) benim olsun.”