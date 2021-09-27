Merve Boluğur’un photoshoplu herkesi şaşırttı

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey ve Güney dizilerindeki performansıyla bir çok kişinin gönlünde taht kuran Merve Boluğur, paylaştığı bir çok fotoğrafla yürekleri hoplatmaya devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya ile arasına mesafe koyan 34 yaşındaki güzel oyuncunun son paylaştığı fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü.

Merve Boluğur Photoshoplu Hali Herkesi Şaşırttı

Merve Boluğur’un kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraftaki abartılı photoshop bir çok hayranının eleştirisine maruz kaldı.

Instagram’da yaklaşık 3.6 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur’un paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafla ilgili çeşitli yorumlarda bulunan Merve Boluğur’un hayranları ‘’Efekt can çekişiyor şuan’’, ‘’Bu kim?’’ gibi yorumlar yaptı.