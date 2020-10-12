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Merve Boluğur'un kırmızı mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Burak Dayı ile yaşadığı kısa süreli aşk ile gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Çeşme tatilinden verdiği kırmızı mayolu pozuna beğeni yağdı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:03
Merve Boluğur'un kırmızı mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı!
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Geçtiğimiz haftalarda Burak Dayı ile yaşadığı kısa süreli ilişkisi ile gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur şimdilerde yaz tatiline Çeşme'de devam ediyor.

Burak Dayı ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü oyuncunun bu ilişkisi çok kısa sürmüş ve Boğulur aldığı kararla ilişkisini jet hızıyla bitirmişti.

33 yaşında olan güzel oyuncu ekranlarda olduğu kadar sosyal medya'da boy göstermeye devam ediyor.

Karantina sonrasında ekranlara ara veren güzel oyuncu, normalleşme ile başladığı yaz tatilinde hayranlarını unutmamış ve onlara devam kendi hesabından paylaşımlar yapmıştı.

Son olarak Çeşme'De yaz aylarının son günlerini geçiren ve keyifli bir tatil yapan Boğulur, takipçilerine kırmızı mayosuyla verdiği pozu paylaştı.


3,8 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun kırmızı mayolu paylaşımı kısa süre içinde 100 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum aldı.

İŞte oyuncu Merve Boğulur'un o özel pozları 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 00:03
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Merve BoğulurMerve Boğulur Kırmızı Mayolu Paylaşım
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