Merve Boluğur'un 'aldattım da aldatıldım da' yanıtı herkesi şaşırttı!

Yaklaşık 3 yıldır ekranlarda her hangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem yaratarak adından sıkça söz ettiren sanatçıların başında geliyor. Çalkantılı bir özel hayatı olan güzel oyuncu kendisi ile ilgili merak edilenleri verdiği röportajda açıklarken samimi itiraflarda da bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hayranlarına bir sürpriz yapan ve bir YouTube kanalı açan Boluğur, her söylemiyle olay yaratmaya devam ediyor. Merve Boluğur, son yaptığı bir röportajda "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.

Özel hayatını bir türlü rayına oturtamayan ve son olarak hayranı Burak Dayı ile bir birliktelik yaşadıktan sonra Dayı ile yollarını ayıran Merve Boluğur, kendisine sorulan "Aşk acısı çektin mi?" sorusuna 'Tepindiğim zamanlar oldu. Acımdan çözüm odaklı biri olarak çıkma becerisini aşk acısıyla kazandım." diye yanıtladı.

"Aldattın mı aldatıldın mı?"

Güzel oyuncu Merve Boluğur, özel hayatı ve yaşadıkları hakkında samimi itiraflarda bulunurken kendisine yönelitlen 'aldattın mı veya aldatıldın mı?' sorusuna da "Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim." cevabını verdi.