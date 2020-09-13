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Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren açıklama

Merve Boluğur hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi. Boluğur hayranlarından gelen dizi sorularına sevindiren açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2020 Pazar 18:38
Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren açıklama
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Son zamanda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur açıklamalarda bulundu. İstanbul’da bir AVM’de tek başına alışveriş yapan Boluğur hayranlarıyla sohbet etti. Hayranları Boluğur ile fotoğraflar çekildi.


Merve Boluğur hayranlarından gelen dizi sorularına cevap verdi. Yeni sezonda diziler için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Boluğur, teklifleri değerlendirdiğini ve henüz bir kesin bir karar vermediğini vurguladı. Ayrıca Boluğur, dizi, film ve reklam teklifleri olduğunu da ifade etti. Boluğur’un bu açıklamaları hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Merve Boluğur’un gelecek sezon nasıl bir projede yer alacağı merakla bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurDizi
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