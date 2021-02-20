Merve Boluğur'dan cesur poz!

Magazin dünyasında yaptığı olaylı açıklamalar ve paylaşımlar ile gündemden düşmeyen güzel oyuncu Merve Boğulur, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine gündem oldu.

Güzel oyuncu şarkıcı Murat Dalkılıç'la olan ilişkisine nokta koyduktan sonra oyuncu kariyerine ara vermişti.

Sanal alemi aktif kullanan kişiler arasında yer alan ver hemen hemen her gün paylaşımda bulunan güzel oyuncu Merve Boğulur, son olarak yaptığı derin dekolteli paylaşımıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Geçtiğimiz günlerder ünlü youtuber'ın kanalına konuk olan güzel oyuncu yaptığı açıklamalar ile de gündeme gelmiş ve bazı kesimlerden eleştiriler almıştı.

İŞte başarılı oyuncu Merve Boğulur'un birbirinden güzel pozları