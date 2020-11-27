Merve Boluğur siyah kısa elbiseli paylaşımı ile sosyal medyada olay oldu!

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu siyah elbisesiyle verdiği poz beğeni topladı. Boluğur, yakın zamanda sevgilisi Burak Dayı ile yollarını ayırmıştı.

Dekolteli siyah kısa elbisesinin üzerine siyah beyaz bir ceket giyen ve uzun çizmeler ile kombinleyen Merve Boluğur çektiği pozu ile takipçilerinin beğenisini kazandı. 3 milyon takipçisi bulunan Boluğur’un pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Merve Boluğur’un siyah elbiseli pozu…