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Merve Boluğur, köpeği 'Çiko'yu andı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından ölen köpeği Çiko ile çekilmiş karelerini paylaşarak andı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:55
Merve Boluğur, köpeği 'Çiko'yu andı
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Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, salgın döneminde sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelmişti. Yaklaşık iki ay önce köpeği Çiko’nun ölümüne çok üzülen güzel oyuncu, köpeği ile beraber çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

33 yaşında olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımında, “Sensiz bu ikinci ay... Seni çok ama çok seviyorum. Evde seni arıyorum. Varlığın dün gibi, inanasım hâlâ gelemiyor. Seninle konuşuyorum, belkide kendimi rahatlatyorum. Yarın parka gidecegim ve sen olmayacaksin. Bunu biliyorum... Oyunlarımızı özledim Çiko. Sana masal anlatmayı... Ancak elimden bir şey gelmıyor. Affet, annen..." sözlerine yer verdi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğurçiko
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