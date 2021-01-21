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Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor! Takipçisine 'Fotoğraf at bakayım' dedi!

Oyunculuktan sonra müzisyenliğe başlamak isteyen Merve Boluğur, klip çekimleri için yakışıklı erkek aradığını açıkladı. Bir takipçisinin 'klibinde oynayabilirim' cevabından sonra fotoğraf isteyen Merve Boluğur merak edilmeye başlandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:07
Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor! Takipçisine 'Fotoğraf at bakayım' dedi!
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Oyunculuktan sonra Youtuberlığa başlayan Merve Boluğur geçtiğimiz günler sosyal medya hesabı üzerinden klip çekeceğini duyurmuştu. Klip çekimlerine ilerleyen günlerde başlayacağını ve oyuncu aradığını belirten Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden ‘Klibinde oynayabilirim’ diyen takipçisinden ‘Bir fotoğraf at bakayım’ demesi üzerine mesaj yağdı.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen oyuncu ve içerik üreticisi Merve Boluğur klip çalışmalarına başlayacağını ancak oyuncu bulması gerektiğini dile getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde Sanat Direktörü olan sevgilisi Burak Dayı’dan ayrılan 33 yaşında ki güzel oyuncu sosyal medya ve Youtube içerikleri ile merak ediliyor.

Bomba gibi geliyorum

Şarkıcılığın en başından beri hayali olduğunu söyleyen Merve Boluğur ‘Bomba gibi geliyorum. Şarkım çok güzel yerlere geldi. Birkaç şarkı daha yazdım ama onlar sonra’ açıklamalarında bulundu.

Klip çekimlerinin Şubat ayında başlayacağını belirten Merve Boluğur ‘klibinde oynayabilirim, çok seksiyim’ diyen erkek takipçisinden fotoğraf istedi.

Bir yakışıklı buldum

Açıklamalarında ‘seksi ve yakışıklı bir erkeğe ihtiyacım var. Kumral olabilir, bir fotoğraf at bakayım’ diyen Merve Boluğur gelen mesajlara ‘Bir yakışıklı buldum zaten boşuna mesaj atmayın’ dedi.

İlk şarkı ‘Frekans’

Klip hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacak olan Merve Boluğur ilk şarkısının adının Frekans olacağını açıkladı. İkinci şarkısına da Yara ismini veren Boluğur’un ilk şarkı çıktıktan kısa süre sonra ikinci şarkısı olan Yara’ya klip çekeceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:07
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Merve BoluğurKlip çekimiYakışıklı ErkekAçıklama
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