Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başaran Merve Boluğur, bu defa kırmızı mayosuyla güneşlendiği fotoğraflarla sosyal medya gündemini salladı.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürekleri ağza getiren Boluğur, ‘’Kırmızı’’ notuyla paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerinden tam not almayı başardı.

‘‘Yeniden evlenmeyi düşünüyorum.’’

Burak Dayı ile ayrıldıktan sonra meditasyona başladığını belirten Boluğur, yeniden evliliği düşündüğünü ve çocuk istediğini söyledi.