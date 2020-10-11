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Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyada gündem oldu

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, bu kez kırmızı mayosuyla sosyal medyayı salladı.

11 Ekim 2020 Pazar 23:50
Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyada gündem oldu
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başaran Merve Boluğur, bu defa kırmızı mayosuyla güneşlendiği fotoğraflarla sosyal medya gündemini salladı.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürekleri ağza getiren Boluğur, ‘’Kırmızı’’ notuyla paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerinden tam not almayı başardı.


‘‘Yeniden evlenmeyi düşünüyorum.’’

Burak Dayı ile ayrıldıktan sonra meditasyona başladığını belirten Boluğur, yeniden evliliği düşündüğünü ve çocuk istediğini söyledi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:50
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Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurKırmızı Mayo
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