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Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden hayalindeki erkeği anlattı

Sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettiren oyuncu Merve Boluğur, şimdi de İnstagram hesabı üzerinden hayalindeki erkeği anlattı. İşte detaylar...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:57
Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden hayalindeki erkeği anlattı
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Neredeyse 6 senedir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, resmi İnstagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan oyuncu “Bir erkekte seni en çok ne etkiler?” sorusunu da cevapsız bırakmayarak hayalindeki erkeği anlattı.

Başarılı oyuncu Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi:

"Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" dedi.Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" 

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında bir psikologla video paylaşan Boluğur, ilişkide tahammül edemediği konuları da şu cümlelerle aktarmıştı:

"Aşırı cool olması", "Ergen olması", "Anne bağımlısı olması", "Kaotik ve kıskanç ilişki", "Aşırı iltifat etmesi ve büyük cümleler kurması."Boluğur ayrıca, "Meditasyon bana çok yardımcı oldu. Sevgi gibi kelimelerin bende ne çağrıştırdığını ve bu duyguyu kolayca kime aktarıyorum diye düşünüyorum"


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Merveboluğurİnstagram
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