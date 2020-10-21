Merve Boluğur derin göğüs dekolteli paylaşımını yoruma kapattı

Ünlü oyuncu Merve Boğulur yaptığı paylaşım sonrasında yine gündeme oturdu.

Kısa süre önce sevgilisi Burak Dayı ile aşk yaşayan Boğulur'un ilişkisi çok kısa sürmüştü.

33 yaşındaki başarılı oyuncu yaz tatili boyunca hayranlarını ihmal etmemiş ve tatil zamanlarından takipçilerine paylaşımlar yapmıştı.

Şu sıralar tatiline İzmir Çeşme'de devam eden boğulur yazın son günlerinden hayranlarına adeta yaza veda paylaşımı yaptı.

Boğulur derin göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozun altında da not düşmeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı kısa süre içinde 77 binden fazla beğeni aldı ayrıca boğulur'un bu paylaşımıda takipçilerinin yorumlana kapatması dikkatlerden kaçmadı.

İşte sanal alemde yaklaşık 4 milyon takipçici bulunan ünlü oyuncu Merve Boğulur'un hayranlarına paylaştığı iddialı pozları