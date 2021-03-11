Mert Öcal, Survivor'la ilgili bilinmeyen bilgileri paylaştı!

Geçen sene 'Survivor' performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mert Öcal, Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyonda yer almayan bazı durumları açıkladı.
Eski yarışmacılardan Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar birçok açıklamalara yer vermişti. Bu açıklamalar sonrasında benzer sorular Mert Öcal'a yöneltildi. Survivor Mert de açık açık soruları cevapladı.
Tuvalet cevabı
Mert Öcal tuvalet ihtiyacını ise adada gördüklerini ve tuvaletin bulunmadığını belirtirken "Neticede toplu yapmıyoruz kimse kimseyi görmüyor" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 20:48