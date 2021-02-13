Meriç Aral: Yeni sevgililer kutlasın

veçiftinin birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. 4 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülendi. Bebek’te yürüyüş yapan çift, bölgede bulunan muhabirlerle de sohbet etti. Sorulan soru üzerineile ilgili konuşan Meriç Aral, 14 Şubat planlarının olmadığını söyledi. 4 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Meriç Aral, 14 Şubat’ı yeni sevgili olanların kutlamasını söyledi.