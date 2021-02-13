Meriç Aral: Yeni sevgililer kutlasın

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:59
Meriç Aral
ve Serkan Keskin
çiftinin birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. 4 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülendi. Bebek’te yürüyüş yapan çift, bölgede bulunan muhabirlerle de sohbet etti. Sorulan soru üzerine 14 Şubat
ile ilgili konuşan Meriç Aral, 14 Şubat planlarının olmadığını söyledi. 4 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Meriç Aral, 14 Şubat’ı yeni sevgili olanların kutlamasını söyledi.
Son Güncelleme: 13.02.2021 13:59
Takip Et: