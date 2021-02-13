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Meriç Aral: Yeni sevgililer kutlasın

Uzun bir süredir birlikte olan Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, geçtiğimiz gün Bebek’te yürüyüş yaptı. Yürüyüşleri esnasında çevredeki muhabirlerle sohbet eden çift, 14 Şubat için planlarının olmadığını söyledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:59
Meriç Aral: Yeni sevgililer kutlasın
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Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. 4 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülendi. Bebek’te yürüyüş yapan çift, bölgede bulunan muhabirlerle de sohbet etti. Sorulan soru üzerine 14 Şubat ile ilgili konuşan Meriç Aral, 14 Şubat planlarının olmadığını söyledi. 4 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Meriç Aral, 14 Şubat’ı yeni sevgili olanların kutlamasını söyledi.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Meriç AralSerkan Keskin14 şubatSevgililer Günü
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