Menajerimi Ara dizisi'nin Barış'ı Deniz Can Aktaş koronavirüse yakalandı

Sevilen dizi Menajerimi Ara dizisinden kötü haber geldi.Sevilendizinin oyuncu kadrosundan Deniz Can Aktaş’ın korona-virüse yakalandığı öğrenildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve evde tedavi altında olduğu öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun şuan için evde karantinada olduğu ve şuanlık ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.

Deniz Can Aktaş’ın bu durumundan oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ında etkilendiği öğrenilirken Aktaş’ın karantinasının bitmesinde az bir süre kaldığı öğrenildi. Karantina bitiminde Aktaş setlere geri dönecek.

Sancaktutan’ın yaptırmış olduğu korona-virüs test sonucu negatif çıktığı tedbir amaçlı temaslı olduğu için karantinaya girdiği öğrenildi. Sancaktutan'ın üç gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra sete başlayacak.