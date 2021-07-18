Meme kanserini yendiğini açıklayan Hande Yener'e gelen yorumlar pes artık dedirtti!

Yeni sezonda yeni şarkıları, güzelliği ve fit görüntüsüyle herkesi büyüleyen Hande Yener, birkaç gün önce katıldığı bir canlı yayında herkesi şok edecek açıklamalar yaptı. Geçen sene meme kanserine yakalandığını söyleyen güzel şarkıcı, kimseyi üzmemek adına hastalığını yakın çevresinden dahi sakladığını belirtti.

Hasta olduğunu ilk duyduğu zaman ölme korkusuna kapıldığını belirten şarkıcı; “Pandemiden dolayı herkes çok mutsuzdu. Hayranlarımın üzülmesini de istemedim. Geçtiğimiz yıl Haziran’da meme kanserine yakalandım. Ailem dahil kimseye söylemedim. İlk öğrendiğim zaman öleceğim düşüncesine kapıldım. Sonuçların çıkmasını bekliyordum. Doktorumun sonuçlara baktıktan sonra felaket demesiyle, adeta yıkıldım ve öleceğim sandım. Raporlarımı alarak odadan ayrıldım. Misha araçtaydı ve ona ölüyorum dedim. Ardından gözyaşları ile yeniden hastaneye gittim.” Dedi.

Gelen yorumlar pes dedirtti!

“Ameliyat sonrasında Altın Kelebek’ten Başarı Ödülü alacaktım. Ancak ameliyat sonrasında vücuduma drenler takıldı. Onları göstermem gerekiyordu. Ceketimdeki vatka bölümlerine drenleri koyarak, kabloları gizledim. Ödülümü aldığım zaman Bela isimli şarkımın tanıtımına hazır olduğumu söyledim. Orada bulunanların hiçbiri anlamadı. Aslında o zaman ameliyattan yeni çıkmıştım. Şimdi 1. Senemi kutlamaktayım. İyi olduğumdan bunu açıklıyorum. Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum.” Sözleriyle herkesi üzdü. Yener’in bu yaşadıklarından haberdar olan hayranları da güzel şarkıcıya destek verirken, kimi sosyal medya kullanıcılarının acımasız yorumları pes dedirtti.