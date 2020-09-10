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Melisa Şenolsun'dan sosyal medya temizliği

Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun instagramdan birçok yakışıklı ünlüyü takipten çıkardığı görüldü.Bu olayda kıskançlık mı var soruları akıllara geldi.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:42
Melisa Şenolsun'dan sosyal medya temizliği
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Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun instagramdan birçok yakışıklı ünlüyü takipten çıkardığı görüldü.Bu olayda kıskançlık mı var soruları akıllara geldi.


Tuba Büyüküstün ile birlikte büyük bir aşk yaşan Umut Evirgen ayrılık sonrası aşkı Melisa Şenolsun’da buldu. Doludizgin aşklarını yaşayan çiftten şaşırtan bir hamle geldi.Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından ünlü yakışıklı erkek oyuncuları takipten çıktı.Takipten çıktığı isimler arasında Kerem Bürsin ve Burak Deniz gibi ünlüler yer alıyor.Melisa’nın bu hareketi sevgilisinin kıskançlıklarından dolayı olduğu yorumları gelmeye başladı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Umut EvirgenMelisa Şenolsun
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