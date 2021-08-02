İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Melisa Şenolsun Umut Evirgen aşkı Tuba Büyüküstün nedeniyle bitti

Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı. Şok ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Umut Evirgen Melisa Şenolsun aşkı Tuba Büyüküstün kriziyle son buldu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:16
Melisa Şenolsun Umut Evirgen aşkı Tuba Büyüküstün nedeniyle bitti
Takip Et:

Bir yıl önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen çifti ilişkilerine son verdi. Şok ayrılığın nedeni ise merak ediliyordu. Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı.

Umut Evirgen’in eski aşkı Tuba Büyüküstün’de bayramda mesaj attığı ve bu sırada Melisa Şenolsun’un bu mesajı görmesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi. İddialara göre Umut Evirgen 3 yıl birlikte olduğu ve dostça ayrıldıkları Tuba Büyüküstün’e Kurban Bayramı’nı kutlamak için mesaj attı ve bu mesaja Büyüküstün dönüş yaptı. Umut Evirgen, mesajları gören sevgilisi Şenolsun’a “"Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" diyerek yanıt verdi.

Ancak Melisa Şenolsun bu durumu kabul etmeyip ayrılma kararı aldı. Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün 3 yıllık birlikteliklerine geçen yıl son vermiş ve Umut Evirgen daha sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melisa ŞenolsunUmut EvirgenTuba Büyüküstün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2021 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Borsada ayı piyasası nedir, nasıl olur?
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.