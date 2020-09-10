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Melisa Şenolsun makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu

Atiye’nin Cansu’su Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu makyajsız doğal haliyle sosyal medya gündemine otururken, Şenolsun paylaşımlarına beğeni yağdı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:50
Melisa Şenolsun makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu
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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun makyajsız halini sosyal medyada paylaştı. Güzel oyuncunun makyajsız doğal güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Şenolsun son olarak Netflix’in Türk yapımı dizisi Atiye’de Cansu karakterine hayat vermiş ve izleyicilerden tam not almıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu makyajsız haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Şenolsun’un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Melisa Şenolsun kimdir?

24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde eğitim almıştır. 24 yaşında olan oyuncu 170 cm boyunda ve 59 kilodur.


Şenolsun 6 yaşından itibaren tiyatro eğitimleri almış ve ablasının tiyatro geçmişi olması nedeniyle oyunculuğa küçük yaştan itibaren başlamıştır.



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Melisa ŞenolsunAtiye
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