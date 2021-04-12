Melisa Döngel'in bikinili pozlarına Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido'dan yorum

Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Döngel’in Instagram hesabında 2,2 milyon takipçisi bulunuyor.
Henüz Nisan ayındayken deniz sezonunu açmış olan Döngel’in pozlarına Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia’dan da oldukça dikkat çeken bir yorum geldi.
Senia, Döngel’in bikinili pozlarının altına emojili yorum yaptı.
Son Güncelleme: 12.04.2021 21:48