Melisa Döngel'in bikinili pozlarına Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido'dan yorum

Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Döngel’in Instagram hesabında 2,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Hem güzelli hem de fit vücudu ile sürekli gündemde olan güzel oyuncu Döngel, son olaraklarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel’in cesur paylaşımına takipçilerinden rekor beğeni geldi.

Henüz Nisan ayındayken deniz sezonunu açmış olan Döngel’in pozlarına Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia’dan da oldukça dikkat çeken bir yorum geldi.

Senia, Döngel’in bikinili pozlarının altına emojili yorum yaptı.