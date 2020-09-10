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Melisa Döngel sokak tarzıyla gündem oldu

Melisa Döngel sokak tarzıyla gündem oldu. Sütyen giymediği belli olan Melisa Döngel büyük beğeni topladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:36
Melisa Döngel sokak tarzıyla gündem oldu
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FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı oyuncularından Melisa Döngel, sokak tarzıyla gündem oldu. Nişantaşı’nda görüntülenen güzel oyuncunun sütyensiz tarzı dikkatleri çekti. Döngel maskeyi tam takmamasıyla birlikte ise tepkileri çekti.


Melisa Döngel Nişantaşı sokaklarında arkadaşlarıyla beraber mağazaları gezdi. Genç oyuncunun tarzı ise dikkatleri çekti. Rahat bir tarz seçen Döngel askılı kıyafetinin altına sütyen giymedi. Sütyensiz haliyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Nişantaşı’ndan ayrıldı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:36
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Melisa DöngelMagazin
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