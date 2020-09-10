FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı oyuncularından Melisa Döngel, sokak tarzıyla gündem oldu. Nişantaşı’nda görüntülenen güzel oyuncunun sütyensiz tarzı dikkatleri çekti. Döngel maskeyi tam takmamasıyla birlikte ise tepkileri çekti.

Melisa Döngel Nişantaşı sokaklarında arkadaşlarıyla beraber mağazaları gezdi. Genç oyuncunun tarzı ise dikkatleri çekti. Rahat bir tarz seçen Döngel askılı kıyafetinin altına sütyen giymedi. Sütyensiz haliyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Nişantaşı’ndan ayrıldı.