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Melisa Döngel, bütün iddiaları çürüttü ve sevgilisinin kim olduğunu söyledi!

Son bir hafta içerisinde ismi Guido Senia ve Ekin Koç ile anılan Melisa Döngel, iddiaları yalanladı ve hayatında başka birisinin olduğunu öne sürdü. 21 yaşında olan güzel oyuncumuzun sır gibi sakladığı sevgilisiyse bir oteller zincirini veliahtı olan Deniz Şahin çıktı.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:22
Melisa Döngel, bütün iddiaları çürüttü ve sevgilisinin kim olduğunu söyledi!
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile beraber Sen Çal Kapımı dizisinde bulunan genç oyuncu Melisa Döngel diziden ayrılma kararı aldı.

Şu zamanlarda özel hayatı ile gündemde yer alan Döngel, aşk yaşamında ne yapacağı belli olmuyor.

Son zamanların en fenomen oyuncuları arasında yer alan Döngel, kısa süre önce iki kişiyle anıldı.

21 yaşında olan oyuncu, önce Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia, birkaç günün ardından ise meslektaşı olan Ekin Koç ile ismi aşk dedikodularına karıştı.

Bu iki kişiyle de ilgisi olmadığını belirten Melisa Döngel, hayatında başka bir ismin olduğunu belirtti. Güzel oyuncumuzun, asıl sevgilisinin Deniz Şahin olduğu gün yüzüne çıktı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Melisa DöngelSevgiliAşkDeniz şahinEkin Koç
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