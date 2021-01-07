Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber geldi!

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile iki yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’un evlilik kararı aldığı ortaya çıktı.

Genç çiftten müjdeli haber geldi!

2 yıldır birlikte olan Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk çifti, Süper Lig’in sona ermesi ve pandeminin seyrinin hafiflemesiyle evlenme kararı aldı. Yaz aylarındamasasına oturmayı planlayan çiftin nikah törenlerini doğup büyüdükleri Hollanda’da yapmayı planladıkları ve sonrasında İstanbul’da küçük bir davet verecekleri söyleniyor.

Geçtiğimiz ay Melisa Aslı Pamuk’a evlenme teklifi eden Özyakup, ailesinden de onay çıkınca nikah planını hızlandırdı.