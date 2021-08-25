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Melisa Aslı Pamuk Kilit filminin galasında ilişkisi hakkında konuştu

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kilit filminin galasında görüntülendi. Güzel oyuncu Etiler Akmerkez’de filmin galası öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pamuk, yeni ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:09
Melisa Aslı Pamuk Kilit filminin galasında ilişkisi hakkında konuştu
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Başrollerinde Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk’un yer aldığı Kilit filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti. 27 Ağustos’ta vizyona girecek olan film için gerçekleşen galada güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle galanın ilgi odağı olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk’un galaya yalnız katılması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirler henüz çok yeni olan ilişkisi hakkında soruları yöneltti.

Güzel oyuncu ilişkisine dair şu sözleri kullandı: “"Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor, her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum"

Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz ay Bodrum tatilinde 27 yaşındaki oyuncu Mustafa Mert Koç ile tatilde görüntülenmiş ve ikili birlikte olduklarını duyurmuştu.


Son Güncelleme: 25.08.2021 10:09
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Mert KoçKiliMelisa Aslı Pamuk
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