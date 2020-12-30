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Melis Sezen'in iddialı pozuna karşı atak Demet Özdemir

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Melis Sezen bir kaç gün önce giydiği siyah tulumuyla beğeni toplamıştı. Aynı tulumu "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde rol alan sevilen oyuncu Demet Özdemir de giyince sosyal medya karıştı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
Melis Sezen'in iddialı pozuna karşı atak Demet Özdemir
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Adından çok söz ettiren dizilerden olan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Melis Sezen’in sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Paylaşımları ve açıklamalarıyla olay olan Melis Sezen, bir üre önce giydiği siyah tulumuyla beğeni toplamıştı. Siyah tulumun aynısını "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de giyince sosyal medya karıştı. 

İki güzel ünlü oyuncu Melis Sezen ve Demet Özdemir, giydikleri siyah tulum ve beyaz botlarıyla sosyal medyada pişti oldu. Sosyal medyada paylaşılan pozları sosyal medyayı adeta yıktı. Sosyal medyada aynı karede paylaşılan ikilinin pozları için "Sizce hangisine daha çok yakışmış?" soruları yöneltildi. Sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. İkiye bölünen hayranları bazıları "Demet Özdemir'e daha çok yakışmış" derken, kimisi de "Kesinlikle Melis Sezen" diyerek taraf oluşturdu.

Sadakatsiz dizisi ile büyük çıkış yakalayan ve dizide yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan düşmeyen isimlerden. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken oyuncu güzelliği ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Önceden birkaç dizide rol alan genç oyuncu Sadakatsiz dizisi ile yakaladığı çıkış ile sosyal medyada takipçi sayısı 800 bin geçti

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Özdemir yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Paylaşımı ve her sözü gündem olan oyuncu bu aralar Doğduğun Ev Kaderindir'in dizisinin başrolünü üslendi. Dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Demet Özdemir dizideki başarısı herkes tarafından takdir ediliyor. 

Kot bir tulum ve beyaz botları ile takipçilerini mest eden Demet Özdemir'in paylaşımı Melis Sezen'le pişti oldu...



Son Güncelleme: 30.12.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Melis SezenDemet Özdemir
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