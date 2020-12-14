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Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hakkında bilgiler

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisine Melis Birkan dahil oldu. Güzel oyuncu Melis Birkan dizinin son bölümünde dikkatleri çekerken, izleyiciler Melis Birkan kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 02:43
Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hakkında bilgiler
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Issız Adam filmiyle adını duyuran Melis Birkan uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Güzel oyuncu Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara döndü.

Melis Birkan kimdir?

15 Temmuz 1982 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Melis Birkan Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında Bale eğitimi almıştır. Güzel oyuncu daha sonra yine aynı üniversitede moden dans eğitimleri almıştır.

2005 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Birkan, Barda, Issız Adam gibi kült yapımlarda yer almıştır. 174 cm boyunda 63 kilo olan oyuncu son olarak Söz dizisinde yer almıştı. 39 yaşındaki oyuncu son günlerde seramik işlemeye başlamıştır. Seramikle ilgili açıklamalarda bulunan Birkan, keyif alarak seramik yaptığını ve doğallığı her zaman hayatının merkezine koyduğunu ifade etmişti.  Güzel oyuncu kariyerinde Barda, Köprü, Komedi Dükkanı, Issız Adam, Avrupa Yakası ve Leyla ile Mecnun gibi önemli yapımlarda yer almış ve oyunculuğuyla bir dönemin en çok sevilen isimlerinden biri olmuştu. 



Son Güncelleme: 14.12.2020 02:43
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Anahtar Kelimeler:
Melis BirkanOyuncuDizi
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