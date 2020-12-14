Melis Birkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son zamanlarda ki oyunculuğu ile pek çok kişi tarafından araştırılan Melis Birkan özellikle Menajerimi Ara dizisinde ki performansı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Melis Birkan’ı araştıran pek çok kişi oyuncunun kim olduğunu araştırırken aynı zamanda görev aldığı dizileri de araştırıyor.

Melis Birkan kimdir?

Melis Birkan 15 Temmuz 1982'de Ankara'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Dans bölümünden mezun olan Birkan 2005 yılında katıldığı bir yarışmada ki makyajsız hali ile fark edilince Özlem Durak tarafından oyunculuğa itildi.

Türk sinemasında Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi filmlerde görev alan Melis Birkan pek çok dizide de önemli rollerde görev adı. 1.74 boyunda olan tecrübeli oyuncu 63 kilodur.

Hobi olarak başladığı seramik tasarımında profesyonelliğe geçen Melis Birkan yaptığı açıklamalarda, ‘Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan’ açıklamaları ile seramikle uğraşmayı ne kadar sevdiğini belli etmiştir.

Melis Birkan’ın aldığı ödüller

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)

Melis Birkan’ın görev aldığı yapımlar

2005 - Çapkın

2006 - Barda

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2

2006-2007 - Köprü

2006 - İyi ki Varsın

2007 - Komedi Dükkanı

2007 - Ulak

2008 - Ayışığı

2008 - Issız Adam

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 - Adını Sen Koy

2009 - Avrupa Yakası

2010 - Deli Saraylı

2012 - İşler Güçler

2012-2013 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2014 - Saklı Kalan

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)