Melis Birkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son zamanlarda ki oyunculuğu ile pek çok kişi tarafından araştırılan Melis Birkan özellikle Menajerimi Ara dizisinde ki performansı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Melis Birkan’ı araştıran pek çok kişi oyuncunun kim olduğunu araştırırken aynı zamanda görev aldığı dizileri de araştırıyor.
Melis Birkan kimdir?
Melis Birkan 15 Temmuz 1982'de Ankara'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Dans bölümünden mezun olan Birkan 2005 yılında katıldığı bir yarışmada ki makyajsız hali ile fark edilince Özlem Durak tarafından oyunculuğa itildi.
Türk sinemasında Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi filmlerde görev alan Melis Birkan pek çok dizide de önemli rollerde görev adı. 1.74 boyunda olan tecrübeli oyuncu 63 kilodur.
Hobi olarak başladığı seramik tasarımında profesyonelliğe geçen Melis Birkan yaptığı açıklamalarda, ‘Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan’ açıklamaları ile seramikle uğraşmayı ne kadar sevdiğini belli etmiştir.
Melis Birkan’ın aldığı ödüller
2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)
Melis Birkan’ın görev aldığı yapımlar
2005 - Çapkın
2006 - Barda
2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2
2006-2007 - Köprü
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Ulak
2008 - Ayışığı
2008 - Issız Adam
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 - Adını Sen Koy
2009 - Avrupa Yakası
2010 - Deli Saraylı
2012 - İşler Güçler
2012-2013 - Leyla ile Mecnun (dizi)
2014 - Saklı Kalan
2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)