Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı, ayrıldı mı?

YouTube üzerinden paylaştığı içeriklerle fenomen olan ünlü isim Melih Abuaf, son zamanlarda instagram üzerindeki paylaşımlarında eşine yer vermiyor. İkilinin ayrıldığı iddiaları gündemde yer alırken hayranları konu ile ilgili araştırmalara başladı.

Melih Abuaf kimdir?

1985 yılında dünyaya gelen Abuaf, İspanya’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Deutsche Schule İstanbul- özel Alman Lisesi’nden mezun olan Abuaf, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümü mezunudur. 2008 yılında üniversiteden sonra hemen iş hayatına atılan Abuaf, girişimci olmaya karar verdiğini açıkladı. Bir zamanlar ‘Oha Diyorum’ filminde yer alan Melih Abuaf, Erzan Özer ile birlikte Mediakraft Turkey şirketini kurmasının ardından 2013 yılından itibaren kurduğu şirkette Türkiye Ülke Yöneticisi ve Video İçerik Üreticisi görevini yapmaktadır.





İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere 3 dil bilen Abuaf, eşi ile fotoğraflarını arada sırada paylaşmaktadır. Kısa süredir eşi ile fotoğraf paylaşmayan girişimci eşiyle boşanıp boşanmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.



