İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı, ayrıldı mı?

Youtuber Melih Abuaf son dönemde instagram üzerinde paylaşımlarında eşine yer vermemesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Melih Abuaf eşiyle boşandığı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı?

17 Mart 2021 Çarşamba 14:19
Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı, ayrıldı mı?
Takip Et:

YouTube üzerinden paylaştığı içeriklerle fenomen olan ünlü isim Melih Abuaf, son zamanlarda instagram üzerindeki paylaşımlarında eşine yer vermiyor. İkilinin ayrıldığı iddiaları gündemde yer alırken hayranları konu ile ilgili araştırmalara başladı.

Melih Abuaf kimdir?

1985 yılında dünyaya gelen Abuaf, İspanya’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Deutsche Schule İstanbul- özel Alman Lisesi’nden mezun olan Abuaf, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi’nde İşletme bölümü mezunudur. 2008 yılında üniversiteden sonra hemen iş hayatına atılan Abuaf, girişimci olmaya karar verdiğini açıkladı. Bir zamanlar ‘Oha Diyorum’ filminde yer alan Melih Abuaf, Erzan Özer ile birlikte Mediakraft Turkey şirketini kurmasının ardından 2013 yılından itibaren kurduğu şirkette Türkiye Ülke Yöneticisi ve Video İçerik Üreticisi görevini yapmaktadır.

İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere 3 dil bilen Abuaf, eşi ile fotoğraflarını arada sırada paylaşmaktadır. Kısa süredir eşi ile fotoğraf paylaşmayan girişimci eşiyle boşanıp boşanmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih AbuafOha Diyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı!
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?

Popüler Haberler

Melih Abuaf kimdir? Eşinden boşandı mı, ayrıldı mı?
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Acemi Anneler dizisine katılan Yağmur Öztürk kimdir? Ceren karakteri kimdir?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Acemi Anneler Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur yer aldığı dizi ve film yapımları
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüpoğlu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.